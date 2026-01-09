دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر

لعله حان موعد دعاء الليلة 21 من رجب المستجاب ، والذي بدأ مع أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رجب مع غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 20 رجب ، والذي ينبغي ألا يفوتك ، فيمكن القول أن دعاء الليلة 21 رجب هو موعدك مع السعادة وتحقيق الأحلام وقضاء الحوائج ، وذلك ليس فقط لارتباطه بوقت التجلي الإلهي - الليل- في شهر رجب المعظم وهو من الأشهر الحُرم، التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، ويُستجاب فيها الدعاء، ولكن كذلك لأن دعاء ليلة 21 رجب في العشر الأواخر من الشهر، التي تعلمنا بقرب قدوم شهر شعبان ومن ثم لم يتبق الكثير على رمضان ، من هنا ينبغي اغتنام دعاء ليلة 21 رجب باعتباره فرصة ذهبية أخيرة .

دعاء الليلة 21 من رجب

ورد أن دعاء ليلة 21 رجب ، والتي توافق الليلة وقد بدأت مع غروب شمس اليوم الجمعة ، يعد أحد الأدعية المستجابة ، ولا ينبغي تفويت دعاء ليلة 21 رجب ، والذي هو في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر في هذا الشهر، ومنه، ما يلي:

1. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا.

2. اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد، اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب.

3.اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

4. اللهم هب لنا منك عملًا صالحًا يُقرّبنا إليك.

5. اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض.

6. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تُخزِنا يوم العرض عليك، تقبّل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.

7. أجرنا من النار، أجرنا من خزي النار، أجرنا من كل عمل يُقرّبنا إلى النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفّار.

8. اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل، ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطرّ إذا دعاه، ويكشف السّوء عمّن ناداه، يا ربّنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمّن سواك.

9. اللهم وفّق جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرّسالة وماتوا على ذلك.

10. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا، بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنّا، ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا، لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا.

11. اللهم اختم بالباقيات الصّالحات أعمالنا، برحمتك الواسعة اكشف شرّ ما أغمَّنَا وأهمَّنَا، على الإيمان الكامل، والكتاب، والسّنة جمعًا توفنا، وأنت راض عنا، اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، وعلى الصراط نورًا، وفي القيامة شفيعًا، وإلى الجنة رفيقًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، وإلى الخيرات دليلًا وإمامًا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

12. اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

الليلة 21 من شهر رجب

حددت دار الإفتاء المصرية موعد دعاء ليلة 21 رجب 1447هـ ، وهو دعاء أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رجب ، والتي بدأت مع غروب شمس اليوم الجمعة وتمتد حتى فجر الغد السبت، وذلك بحسب استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447هـ، والذي تبين من الرؤية أن غرة شهر رجب 1447- 2026 كانت يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 م.

ونصحت دار الإفتاء المصرية ، بالإكثار من الدعاء في ليالي شهر رجب ، منوهة بأنه يستحب الدعاء في هذه الليالي والأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).