دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها

أوشكت ليلة السادس عشر من رجب على الانتهاء ولم يتبق منها سوى أقل من ساعة، لذا ينبغي اغتنامها من خلال دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب كآخر فرصة يمكن بها اللحاق ببعض نفحاتها ورحماتها، خاصة وأن من شأن دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب أن يغير حياتك إلى أفضل مما تتمنى أو تحلم، فهو أحد أهم الأدعية المستجابة ، وذلك لارتباطه بوقت التجلي الإلهي - الليل- في شهر رجب المعظم وهو من الأشهر الحُرم، التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، ويُستجاب فيها الدعاء، إضافة إلى أن دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب هو أيضًا أحد وصايا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وحيث إن الدعاء في ذاته عبادة عظيمة وتحري أوقات الاستجابة وصية نبوية مطهرة، من هنا تتضح أهمية الحرص على دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب ، لعل به يتبدل الحال .

دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب

يحين الآن وقت رفع الأيادي والتضرع إلى الله من خلال دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب ، حيث إننا نشهد الدقائق المتبقية من ليلة اليوم السادس عشر من رجب ، والذي هو أول يوم بعد الأيام البيض الثلاثة في هذا الشهر، ومن دعاء ليلة 16 من رجب، ما يلي:

1. الّلهم اغفر لي ذنوبي وخَطايايَ كُلَّها.

2. الّلهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمالِ والأخلاق، إنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيّئها إلّا أنت.

3.رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلّى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولا، "من قالها حين يُمسى كان حقًّا على الله أن يرضيه يوم القيامة".

4.«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

5.اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

6. الّلهم أعنِّي على ذكركَ وشُكركَ وحُسن عبادتك. اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ.

7. أعوذ بكلمات الله التّامات من شرّ ما خلق، لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين.

8. الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني و أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت "من قالها موقنًا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة.

9. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُهُ، الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ عملي خواتِمهُ، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاكَ.

أدعية آخر ساعة ليلة 16 رجب

10. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين.

11. الّلهم عافني في بدني، الّلهم عافني في سمعي، الّلهم عافني في بصري، لا إله إلّا أنت، الّلهم إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، "ثلاث مرّات".

12. «إِلهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هذه اللَّيْلِة المُتَعَرِّضُونَ ، وَقَصَدَكَ القاصِدُونَ ، وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ ؛ وَلَكَ فِي هذه اللَّيْلِة نَفَحاتٌ وَجَوائِزُ ، وَعَطايا وَمَواهِبُ ، تَمُنُّ بِها عَلى مَنْ تَشاءُ مِنْ عِبادِكَ ، وَتَمْنَعُها مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ.. وَها أَنا ذا عّبدُكَ الفَقِيرُ إِلَيْكَ، المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ؛ فَإِنْ كُنْتَ يا مَوْلاي تَفَضَّلْتَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، وَجُدْتَ عَلَيْهِ بِعائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ ، فَصَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَحبِهِ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ، يا رَبَّ العالَمينَ».

13. الّلهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة.

14. الّلهم إنّي أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

15. الّلهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، الّلهم احفظني من بين يديّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

ليلة 16 من رجب

حددت دار الإفتاء المصرية موعد دعاء ليلة 16 من رجب 1447هـ ،وهو دعاء أول ليلة بعد الليالي البيض من شهر رجب ، والتي سميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار، والتي بدأت مع غروب شمس أمس الأحد وامتدت حتى فجر اليوم الإثنين ، وذلك بحسب استطلاع هلال شهر رجب 1447 هـ، ومن ثم فإن الآن هو موعد دعاء ليلة 16 من رجب وإلى الفجر.

ونصحت دار الإفتاء المصرية ، بالإكثار من الدعاء في ليالي شهر رجب ، منوهة بأنه يستحب الدعاء في هذه الليالي والأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).