ديني

لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

صلاة المغرب في رجب
صلاة المغرب في رجب
أمل فوزي

لاشك أن معرفة إجابة سؤال لماذا يجب صلاة المغرب في رجب ؟ من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها لمنع التهاون فيها رغم أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير نسبيًا، إلا أن البعض مازالوا يتكاسلون عنها، ومن هنا ينبغي معرفة لماذا يجب صلاة المغرب في رجب ؟، لأن معرفة السبب قد تزيد الحرص، حيث إنها آخر صلوات النهار اليومية المكتوبة ، وثاني أركان الإسلام الخمسة ، التي لا تسقط عن المسلم، ولا ينبغي التفريط فيها لأي سبب كان.

لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى أمرنا بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وعندما نريد الصلاة يجب علينا أن نتطهر بالوضوء، وأن نتطهر في ثيابنا، وأن نتطهر في المكان، وأن نتطهر من كل نجسٍ ورجس، أمرنا أن نصلي الفجر ركعتين، والظهر أربعة ركعات ، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات .

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: لماذا يجب صلاة المغرب بوقتها في رجب ؟، أنه لذلك فإن أحدنا يترك الصلاة من وطأة الحياة عليه وانشغاله بتحصيل لقمة العيش، أو انشغاله بالضغوط التي حوله وينسى الصلاة وهذا أول الفساد ، وبداية الصلاح "الوضوء ، والصلاة ، والصيام وهذا مع الشهادتين" الإيمان بالله مقدورٌ لكل أحد، كل واحد يستطيع أن يفعل ذلك غني أو فقير ؛ فإنك تستطيع أن تشهد الشهادتين، وأن تتوضأ، وأن تصلي، وأن تصوم.

وتعد صلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يأثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل، وحيث إننا في شهر رجب أحد الأشهر الحُرم، الذي تغلظ فيه العقوبات كما يضاعف فيه الثواب والأجر ، ومن ثم فإن تفويت صلاة المغرب لا يحرمك فقط من فضلها وإنما أيضًا يثقل ذنوبك ويجعل الإثم مضاعف.

ويبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].

يُستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.

فضل صلاة المغرب في وقتها

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا الكثير عن فضل صلاة المغرب في وقتها ، ومنه:

1-من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

2-سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب.

3- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

4-طيب النفس وصفاؤها.

5. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

6.والدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.

لماذا يجب صلاة المغرب بوقتها في رجب لماذا يجب صلاة المغرب في رجب يجب صلاة المغرب بوقتها في رجب صلاة المغرب بوقتها في رجب لماذا يجب صلاة المغرب بوقتها صلاة المغرب في رجب لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها

