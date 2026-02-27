قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما هي أفضل الأوقات للصلاة على النبي؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

سؤال الطفل رشاد
سؤال الطفل رشاد
محمد شحتة

سأل الطفل رشاد، سؤالا للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ما هي أفضل الأوقات للصلاة على النبي؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، في إجابته على السؤال، إن الصلاة على النبي تكون وتجوز في أي وقت وفي أي مكان فالنبي يقول "صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

أوقات الصلاة على النبي

وأضاف أن الصلاة على النبي تجوز أثناء دخول وخروج المسجد وبعد الدعاء وفي أذكار الصباح والمساء، فكل الأوقات جائزة للصلاة على النبي.

وعن أفضل صيغة للصلاة على النبي، قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إنها الصيغة الإبراهيمية وهي (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد).

وأوضح أنه يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة تليق بمقام النبي وبكماله.
 

