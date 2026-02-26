كيف كان يعامل النبي الأطفال؟ أحمد عصام فرحات يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النبي الكريم كان يحب الأطفال جدا ويسمع إليهم ويجلس معهم ويمزح معهم ويصبر عليهم وينصحهم ويوجههم لذلك كان الأطفال يحبون الجلوس مع النبي.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: كيف كان يعامل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الأطفال؟ أن النبي كان ينزل من المنبر ليأخذ سيدنا الحسن والحسين ويجلسهم بجواره.

وتابع: النبي أرسل ذات مرة سيدنا أنس بن مالك لمكان معين، فرآه النبي وهو يلعب مع أصحابه، فلم يغضب عليه وقال له "يا أنس اذهب حيث مرتك" وكان النبي يعامل الأطفال بحب وود، وهذه كانت معاملة النبي مع الأطفال وغير الأطفال.

ما هي أسماء أولاد النبي من الذكور والإناث؟

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- له سبعة أولاد، ثلاثة بنين وأربعة من البنات.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: ماهي أسماء أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن أسماء أولاد النبي الذكور هم: القاسم - عبدالله - إبراهيم، أما أسماء البنات فهن أربعة: أم كلثوم - زينب - رقية - فاطمة.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أن السيدة فاطمة رضي الله عنها، هي آخر من توفيت من أولاد النبي، فكل أولاد النبي توفوا في حياته إلا السيدة فاطمة توفيت بعد وفاة النبي بخمسة أو ستة أشهر.