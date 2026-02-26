ما هي أسماء أولاد النبي من الذكور والإناث؟ أحمد عصام فرحات يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- له سبعة أولاد، ثلاثة بنين وأربعة من البنات.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: ماهي أسماء أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن أسماء أولاد النبي الذكور هم: القاسم - عبدالله - إبراهيم، أما أسماء البنات فهن أربعة: أم كلثوم - زينب - رقية - فاطمة.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أن السيدة فاطمة رضي الله عنها، هي آخر من توفيت من أولاد النبي، فكل أولاد النبي توفوا في حياته إلا السيدة فاطمة توفيت بعد وفاة النبي بخمسة أو ستة أشهر.

من هم أولو العزم؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن العزم يعني الصبر الشديد والثبات وسيدنا محمد كان من أولي العزم من الرسل.

وأضاف فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: من هم أولو العزم من الرسل وهل سيدنا محمد كان منهم؟ أن العزم هو تحمل المشقة والتعب، وجميع الأنبياء كانوا أصحاب عزم، وخص الله تعالى خمسة منهم في القرآن بأولي العزم.

واستشهد بقوله تعالى عن أولي العزم من الرسل فيقول الله (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).

كما يقول الله في سورة الشورى عن أولو العزم من الرسل: “رَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ”