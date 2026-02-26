قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترخيص المحلات 2026.. رخصة محلك مع نصف الرسوم قبل 14 يونيو
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما هي أسماء أولاد النبي من الذكور والإناث؟ أحمد عصام فرحات يجيب

سؤال الطفل محمد من برنامج اقرأ وربك الأكرم
سؤال الطفل محمد من برنامج اقرأ وربك الأكرم
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- له سبعة أولاد، ثلاثة بنين وأربعة من البنات.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: ماهي أسماء أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن أسماء أولاد النبي الذكور هم: القاسم - عبدالله - إبراهيم، أما أسماء البنات فهن أربعة: أم كلثوم - زينب - رقية - فاطمة.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أن السيدة فاطمة رضي الله عنها، هي آخر من توفيت من أولاد النبي، فكل أولاد النبي توفوا في حياته إلا السيدة فاطمة توفيت بعد وفاة النبي بخمسة أو ستة أشهر.

من هم أولو العزم؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن العزم يعني الصبر الشديد والثبات وسيدنا محمد كان من أولي العزم من الرسل.

وأضاف فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: من هم أولو العزم من الرسل وهل سيدنا محمد كان منهم؟ أن العزم هو تحمل المشقة والتعب، وجميع الأنبياء كانوا أصحاب عزم، وخص الله تعالى خمسة منهم في القرآن بأولي العزم.

واستشهد بقوله تعالى عن أولي العزم من الرسل فيقول الله (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).

كما يقول الله في سورة الشورى عن أولو العزم من الرسل: “رَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ”

أحمد عصام فرحات أولاد النبي أسماء أولاد النبي أولاد النبي الذكور والإناث مسجد السيدة زينب

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة «ميدتاب» لاعتماد نتائج أعمال 2025*

وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة «ميدتاب» لاعتماد نتائج أعمال 2025

بنوك

حصاد البنوك في أسبوع.. تطوير المنتجات المصرفية والاعتماد على الاقتصاد الأخضر

عملات أجنبية

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 26-2-2026

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد