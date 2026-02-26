من هم أولو العزم من الرسل وهل سيدنا محمد كان منهم؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن العزم يعني الصبر الشديد والثبات وسيدنا محمد كان من أولي العزم من الرسل.

وأضاف فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: من هم أولو العزم من الرسل وهل سيدنا محمد كان منهم؟ أن العزم هو تحمل المشقة والتعب، وجميع الأنبياء كانوا أصحاب عزم، وخص الله تعالى خمسة منهم في القرآن بأولي العزم.

من هم أولو العزم؟

واستشهد بقوله تعالى عن أولي العزم من الرسل فيقول الله (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).

كما يقول الله في سورة الشورى عن أولو العزم من الرسل: "رَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ"