القبض على المتهمين بالتعدى على عامل وسرقة هاتفة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من 3 آخرين لقيامهم بالتعدى عليه وسرقته بالإكراه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا) وبسؤاله قرر بقيام 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب بدون إصابات وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة البساتين بالقاهرة.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بالقاهرة) وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





