إصابة 10 أشخاص في حريق بشركة تغليف بالعاشر من رمضان

أصيب 10 أشخاص باشتباه اختناق إثر نشوب حريق بشركة تعبئة وتغليف بالمجاورة الـ 15 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شركة تعبئة وتغليف بالمجاورة الـ 15 بمدينة العاشر من رمضان.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 أشخاص بإشتباة اختناق رفض 9 حالات الانتقال الي المستشفي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحيط الحادث ونقل حالة واحدة الي مستشفي العاشر الجامعي.