لخلافات على الفطار عند قرايبه .. سيدة تطعن زوجها بسلاح أبيض بالشرقية

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية كانت بطلتها زوجة عندما أقدمت على طعن زوجها بسلاح أبيض إثر نشوب خلاف بينها وبين زوجها حول الذهاب لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان لدى أسرة الزوج، وتم نقل الزوج إلى مستشفى العاشر الجامعى وحالته غير مستقرة وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان يفيد ورود بلاغ من مستشفى العاشر الجامعي بوصول شاب يدعى "معتصم ب.ح.ال.س" 27 سنة، مصاب بجرح نافذ في الصدر.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "ح.م.ر"، 25 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على الذهاب لتناول وجبة الإفطار عند والدة الزوج، ورفض الزوجة الذهاب معه، وذلك لرفضه مسبقا الذهاب معها لتناول وجبة الإفطار عند والدتها، فقررت عدم الذهاب معه، فحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها بالضرب ما دفعها للتعدي عليه بسكين محدثة إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الزوجة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1362 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2026، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.