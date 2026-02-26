بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد

أصدر بنفيكا بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تردد بشأن إبلاغ لاعبه بريستياني زملاءه أو إدارة النادي بتوجيه إهانة عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين.

وأكد النادي البرتغالي في بيانه أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللاعب لم يُدلِ بأي تصريح يتضمن اعترافًا بتوجيه عبارات عنصرية.

وأوضح البيان أن بريستياني اعتذر لزملائه داخل غرفة الملابس عقب المباراة، لكن اعتذاره جاء بسبب الواقعة التي حدثت خلال اللقاء وما ترتب عليها من توتر وتداعيات، وليس اعترافًا بأي سلوك عنصري.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حساسية كبيرة تحيط بأي وقائع تتعلق بالعنصرية في الملاعب الأوروبية، خاصة مع تكرار تعرض فينيسيوس جونيور لمثل هذه الحوادث خلال مسيرته في إسبانيا.