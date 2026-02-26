قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
مرأة ومنوعات

هذا المشروب يقلل نسبة الوفاة من الأمراض الخطيرة ويهدئ الأعصاب

البابونج
البابونج
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الاشخاص في العصر الحديث من الامراض المزمنه التي يمكن ان تؤدي الى الوفاه وفي نفس التوقيت تحتل الأمراض المرتبطة بالتوتر والقلق نسبة كبيرة ، ولكن هل تعلم أن هناك مشروب واحد يعالج كل هذه المشاكل؟!

ووفقا لما جاء موقع كلية الطب بجامعة هارفارد فإن مشرب البابونج يعالج عدد كبير من الأمراض  والمشكلات الصحية بل ويحمى منها. 

شاي البابونج ليس مجرد مشروب مهدئ خاصة عند تناوله قبل النوم، وقد استخدمه الناس حول العالم كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية منذ العصور القديمة.

البابونج


يحتوي البابونج على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا، ولا سيما الفلافونويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة كما يحتوي على كميات صغيرة من المعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والكاروتين والفولات، من بين عناصر غذائية أخرى

تشير الدراسات البحثية إلى فوائد عديدة محتملة للبابونج، منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، ودعم جهاز المناعة، وربما الوقاية من بعض أنواع السرطان.

ووفقًا لمراجعة بحثية ، قد يُفيد شاي البابونج أيضًا النساء اللواتي يُعانين من متلازمة ما قبل الحيض ويُشيد الباحثون بخصائصه المضادة للالتهابات والقلق ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تُظهر أن البابونج قد يُبطئ فقدان العظام المرتبط بالتقدم في السن.

إذا كان لديك تاريخ من الحساسية الشديدة، وخاصةً لحبوب اللقاح، فيجب عليك تجنب البابونج لاحتمالية تلوثه بحبوب لقاح نباتات أخرى.

