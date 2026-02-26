هذا المشروب يقلل نسبة الوفاة من الأمراض الخطيرة ويهدئ الأعصاب

يعاني عدد كبير من الاشخاص في العصر الحديث من الامراض المزمنه التي يمكن ان تؤدي الى الوفاه وفي نفس التوقيت تحتل الأمراض المرتبطة بالتوتر والقلق نسبة كبيرة ، ولكن هل تعلم أن هناك مشروب واحد يعالج كل هذه المشاكل؟!

ووفقا لما جاء موقع كلية الطب بجامعة هارفارد فإن مشرب البابونج يعالج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية بل ويحمى منها.

شاي البابونج ليس مجرد مشروب مهدئ خاصة عند تناوله قبل النوم، وقد استخدمه الناس حول العالم كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية منذ العصور القديمة.



يحتوي البابونج على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا، ولا سيما الفلافونويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة كما يحتوي على كميات صغيرة من المعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والكاروتين والفولات، من بين عناصر غذائية أخرى

تشير الدراسات البحثية إلى فوائد عديدة محتملة للبابونج، منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، ودعم جهاز المناعة، وربما الوقاية من بعض أنواع السرطان.

ووفقًا لمراجعة بحثية ، قد يُفيد شاي البابونج أيضًا النساء اللواتي يُعانين من متلازمة ما قبل الحيض ويُشيد الباحثون بخصائصه المضادة للالتهابات والقلق ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تُظهر أن البابونج قد يُبطئ فقدان العظام المرتبط بالتقدم في السن.

إذا كان لديك تاريخ من الحساسية الشديدة، وخاصةً لحبوب اللقاح، فيجب عليك تجنب البابونج لاحتمالية تلوثه بحبوب لقاح نباتات أخرى.