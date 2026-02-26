سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية

ارتفع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية علي أساس أسبوعي وذلك مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 26-2-2026.

الذهب يرتفع في السعودية

وسجل متوسط سعر جرام الذهب زيادة مقدارها 18.75 ريال سعودي على أساس أسبوعي.

متوسط سعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 546 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 624 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 572 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 546 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 468 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 364 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 312 ريال سعودي.

سعر سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 19.406 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4367 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5175 دولار.