الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 26-2-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم، الخميس 26-2-2026، داخل محلات الصاغة المصرية بمعدلات طفيفة مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

 

سعر الذهب يرتفع

بلغ معدل زيادة سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيها في معظم محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أسعار الذهب الآن

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب في مصر حالة من التذبذب ليصعد مقدار 160 جنيها داخل محلات الصاغة وبمعظم الأعيرة الذهبية.

 

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له إلى نحو 6965 جنيها.

 

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7960 جنيها للشراء و7903 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و7244 جنيها للبيع.

 

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6965 جنيها للشراء و6915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى نحو 5970 جنيها للشراء و5927 جنيها للبيع.

 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو  55.72 ألف جنيه للشراء و55.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 5175 دولارا للشراء و5174 دولارا للبيع.

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

