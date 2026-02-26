ارتفع سعر الذهب مساء اليوم، الخميس 26-2-2026، داخل محلات الصاغة المصرية بمعدلات طفيفة مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب يرتفع

بلغ معدل زيادة سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيها في معظم محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب في مصر حالة من التذبذب ليصعد مقدار 160 جنيها داخل محلات الصاغة وبمعظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له إلى نحو 6965 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7960 جنيها للشراء و7903 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و7244 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6965 جنيها للشراء و6915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى نحو 5970 جنيها للشراء و5927 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.72 ألف جنيه للشراء و55.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 5175 دولارا للشراء و5174 دولارا للبيع.