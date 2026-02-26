تخطى الـ7000 جنيه.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها منذ مطلع العام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا، مسجلاً زيادة تقارب 18.8% مقارنة بسعره عند 5880 جنيهًا في بداية يناير.

تطور أسعار الذهب خلال يناير

وأوضحت بيانات شعبة الذهب أن جرام عيار 21 بدأ العام عند 5880 جنيهًا في 3 يناير، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى نحو 5970 جنيهًا في الأسبوع الأول.

مع منتصف الشهر، تسارعت وتيرة المكاسب بدعم الطلب، ليصل السعر إلى حوالي 6160 جنيهًا، ثم واصل ارتفاعه حتى نهاية يناير ليقترب من 6790 جنيهًا.

استقرار نسبي قبل استئناف الصعود

شهد السوق في فبراير فترة استقرار حول مستوى 6500 جنيه للجرام، قبل أن يستأنف الاتجاه الصاعد تدريجيًا.

أسعار باقي العيارات والجنيه الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: 7982 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 6985 جنيهًا (المصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18: 5987 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا (دون احتساب المصنعية)

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تستمر أسعار الذهب في مصر في الصعود خلال الفترة المقبلة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعالمية.

أسباب ارتفاع الذهب

وأوضح ميلاد في تصريحات تلفزيونية أن ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً جاء رغم إغلاق البورصات العالمية، متأثراً بتوقعات ضربة وشيكة لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مثل هذه التوترات تعمل على رفع سعر المعدن الأصفر لأنه يُعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين.