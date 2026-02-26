قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تخطى الـ7000 جنيه.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها منذ مطلع العام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا، مسجلاً زيادة تقارب 18.8% مقارنة بسعره عند 5880 جنيهًا في بداية يناير.

تطور أسعار الذهب خلال يناير

وأوضحت بيانات شعبة الذهب أن جرام عيار 21 بدأ العام عند 5880 جنيهًا في 3 يناير، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى نحو 5970 جنيهًا في الأسبوع الأول.

مع منتصف الشهر، تسارعت وتيرة المكاسب بدعم الطلب، ليصل السعر إلى حوالي 6160 جنيهًا، ثم واصل ارتفاعه حتى نهاية يناير ليقترب من 6790 جنيهًا.

استقرار نسبي قبل استئناف الصعود

شهد السوق في فبراير فترة استقرار حول مستوى 6500 جنيه للجرام، قبل أن يستأنف الاتجاه الصاعد تدريجيًا.

أسعار باقي العيارات والجنيه الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: 7982 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 6985 جنيهًا (المصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18: 5987 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا (دون احتساب المصنعية)

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تستمر أسعار الذهب في مصر في الصعود خلال الفترة المقبلة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعالمية.

أسباب ارتفاع الذهب

وأوضح ميلاد في تصريحات تلفزيونية أن ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً جاء رغم إغلاق البورصات العالمية، متأثراً بتوقعات ضربة وشيكة لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف أن مثل هذه التوترات تعمل على رفع سعر المعدن الأصفر لأنه يُعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ" إمبابة"

رسامة كهنة جدد

الأنبا إيلاريون يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية البحيرة .. صور

التضامن

وزيرة التضامن تتفقد وحدة إطعام «المحروسة» بمؤسسة يمن الخيرية بالوراق

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

فيديو

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد