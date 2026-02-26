قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

فيديو يهز مواقع التواصل.. سيدة تعتدي على سائق توك توك أمام المارة

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
إسراء عبدالمطلب

شهد أحد شوارع محافظة المنوفية، واقعة اعتداء أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق مقطع فيديو متداول لحظة تعدي سيدة على سائق توك توك في مشهد صادم أثار دهشة واستغراب المتابعين بسبب حدته وطبيعته غير المألوفة.

وبحسب رواية محمد صابر، أحد جيران السيدة، فإن الواقعة لا تتعلق بمشادة مرورية عابرة كما بدا في المقطع، وإنما تعود جذورها إلى خلافات أسرية قديمة بين الطرفين. 

وأضاف صابر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن السيدة هي طليقة شقيق سائق التوك توك، وأن نزاعات سابقة بين العائلتين تصاعدت مؤخرًا، ما مهد لوقوع الحادث بهذا الشكل المفاجئ.

وأشار إلى أن السيدة تعمل خارج البلاد وعادت إلى مصر قبل فترة قصيرة، لتتجدد الخلافات التي انتهت بالمواجهة العلنية في الشارع وأمام المارة.

وأظهر الفيديو المتداول نزول السيدة من سيارة ملاكي كانت تستقلها، ثم توجهها مباشرة نحو سائق التوك توك، حيث اعتدت عليه مستخدمة أداة حادة كانت بحوزتها، وسط حالة من الذعر بين الموجودين الذين تراجعوا خشية تفاقم الموقف.

المنوفية سائق توك توك خلافات أسرية

