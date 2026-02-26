قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي.. ويؤكد: تحسين الخدمات الصحية أولوية قصوى

ايمن محمد

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بـمستشفى شرم الشيخ الدولي؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و المترددين، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير المستشفى، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي، وتابع انتظام العمل بها، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء العيادات الخارجية، حيث حرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين و ملاحظاتهم، موجهًا بسرعة فحصها ودراستها والعمل على تلبيتها وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المترددين.

وخلال عرض تفصيلي قدمه مدير فرع الهيئة، تم استعراض حجم الخدمات الصحية التي يقدمها الفرع بالمحافظة، إلى جانب التحديات التشغيلية القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين ومقترحات التطوير.

وأعلن المحافظ عن عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل، يضم الجهات المعنية، لبحث التحديات المطروحة ودراسة الحلول التنفيذية المناسبة، بما يدعم جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة جنوب سيناء وزائريها.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين، وتعكس ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير شامل.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

رئيس مجلس القيادة اليمني: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

العليمي: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

ارشيفي

لتقديم مواد غذائية .. أسطول الحرية والصمود" يستعد للإبحار بإتجاه غزة

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس برام الله

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس في رام الله

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

