محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي.. ويؤكد: تحسين الخدمات الصحية أولوية قصوى

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بـمستشفى شرم الشيخ الدولي؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و المترددين، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير المستشفى، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي، وتابع انتظام العمل بها، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء العيادات الخارجية، حيث حرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين و ملاحظاتهم، موجهًا بسرعة فحصها ودراستها والعمل على تلبيتها وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المترددين.

وخلال عرض تفصيلي قدمه مدير فرع الهيئة، تم استعراض حجم الخدمات الصحية التي يقدمها الفرع بالمحافظة، إلى جانب التحديات التشغيلية القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين ومقترحات التطوير.

وأعلن المحافظ عن عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل، يضم الجهات المعنية، لبحث التحديات المطروحة ودراسة الحلول التنفيذية المناسبة، بما يدعم جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة جنوب سيناء وزائريها.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين، وتعكس ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير شامل.