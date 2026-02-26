عُقدت جولة مشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات نزع السلاح وعدم الانتشار وذلك برئاسة السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وستيفان كليمينت مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنع الانتشار ونزع السلاح.



وبحسب بيان الخارجية المصرية ، فقد تناول اللقاء التحضير لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يعقد العام الجاري في نيويورك، وذلك في ظل تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وتزايد المخاوف المرتبطة بسباقات التسلح، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري، حيث أكد مساعد وزير الخارجية أهمية العمل على إنجاح المؤتمر المقبل والتوصل إلى مخرجات متوازنة تعزز مصداقية المعاهدة وتحقق توازناً بين ركائزها الثلاث،

وشدّد على مركزية تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وضرورة إحراز تقدم ملموس في ركيزة نزع السلاح، والحفاظ على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً لأحكام المعاهدة.



كما جدد مساعد وزير الخارجية التأكيد على أولوية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، الذي يعقد بصفة دورية منذ عام 2019، باعتباره مساراً أساسياً لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ومنصة تفاوضية فريدة وجامعة وغير انتقائية أو مسيسة لتعزيز الأمن الإقليمي ومنع الانتشار ودعم تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، من بينها التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، مع التأكيد على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وكذلك مناقشة التحديات الناشئة المرتبطة بالاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.