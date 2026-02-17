وزير الخارجية الفنزويلي يطلع بدر عبد العاطي على مستجدات الأوضاع بفنزويلا

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٧ فبراير، اتصالاً هاتفياً من "إيفان خيل بنتو" وزير خارجية فنزويلا، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي التطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين. وشدد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ورفع معدلات التبادل التجاري، مشيراً إلى إمكانية استفادة فنزويلا من الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.

من جانبه، اطلع الوزير الفنزويلي الوزير عبد العاطي على مستجدات الأوضاع في فنزويلا، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم السلم والأمن الإقليميين، مشيداً بجهودها المتواصلة في خفض التصعيد ومعالجة الأزمات الإقليمية عبر الحلول السلمية والدبلوماسية، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة.