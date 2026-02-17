قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
أخبار العالم

مصر بين الأرخص أفريقياً في أسعار الوقود خلال فبراير

مصر بين الأرخص أفريقياً في أسعار الوقود خلال فبراير
مصر بين الأرخص أفريقياً في أسعار الوقود خلال فبراير
ملك ريان

في خبر عاجل أن مصر جاءت ضمن أفضل عشر دول أفريقية من حيث انخفاض تكلفة الوقود خلال شهر فبراير وهو مؤشر يعكس موقع السوق المصرية في خريطة أسعار الطاقة على مستوى القارة ويبرز الفروق بين سياسات التسعير والدعم من دولة إلى أخرى وفق ظروفها الاقتصادية وقدراتها الإنتاجية


 

ويستند تصنيف الدول الأقل تكلفة في الوقود عادة إلى متوسط أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك النهائي بعد تحويلها إلى عملة موحدة للمقارنة وغالباً ما تكون بالدولار كما يدخل في التقييم عوامل متعددة مثل حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز ومستوى الاعتماد على الاستيراد ونظم الضرائب والدعم المطبقة على المنتجات البترولية وهو ما يجعل ترتيب الدول قابلاً للتغير من فترة لأخرى بحسب تطورات السوق العالمية


 

وجاء وجود مصر في هذا التصنيف بالتزامن مع آلية المراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تعتمد على معادلة سعرية تراعي تحركات أسعار النفط عالمياً وتغيرات سعر الصرف وتكاليف النقل والتكرير وتسعى هذه الآلية إلى تحقيق قدر من التوازن بين تغطية التكلفة الفعلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بما يحد من التقلبات الحادة في الأسعار داخل السوق المحلية


 

ويرى مختصون في شؤون الطاقة أن انخفاض تكلفة الوقود نسبياً يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات النقل والخدمات والصناعة حيث تمثل الطاقة عنصراً أساسياً في تكلفة التشغيل والإنتاج كما يسهم استقرار أسعار الوقود في دعم حركة التجارة الداخلية وتقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل وهو ما يشعر به المستهلك بصورة غير مباشرة في أسعار السلع والخدمات


 

في المقابل يشير خبراء إلى أن الحفاظ على أسعار منخفضة نسبياً يتطلب إدارة مالية دقيقة لملف الطاقة نظراً لارتباطه بمخصصات الدعم وإيرادات الدولة من القطاع البترولي ولذلك تعمل الجهات المعنية على الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة الموارد المالية مع الاستمرار في خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج والتكرير


 

ويؤكد متابعون أن ملف الوقود سيظل من أكثر الملفات حضوراً في النقاش العام نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وأن أي تحرك في أسعاره يلقى اهتماماً واسعاً من المواطنين والأسواق على حد سواء خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية


 

مصر غاز بترول نفط ٢٠٢٦ عاجل

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

