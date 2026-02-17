وزير الخارجية العماني: مفاوضات طهران وواشنطن في جنيف أحرزت تقدما ملموسا

أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي عُقدت في جنيف جرت في أجواء إيجابية وأسفرت عن تقدم ملموس نحو بلورة نقاط مشتركة وقضايا فنية حيوية.

ونقل الوزير عبر حسابه على منصة "إكس" عن تقديره للجهود المشتركة قائلاً: "اتسمت اجتماعاتنا بروح بناءة، وعملنا معاً على وضع خطوط توجيهية من شأنها تمهيد الطريق لاتفاق نهائي محتمل".

وأكد البوسعيدي أن مساهمة رافائيل جروسي كانت محل تقدير كبير، مشدداً على أن "العمل لم ينته بعد، والطرفان غادرا الاجتماع بخطوات واضحة قبل الجولة القادمة".

وترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده، بينما مثل الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، في هذه الجولة التي استضافتها البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استئناف الحوار بين الجانبين الذي توقف عدة أشهر بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، بعد أن استؤنفت المفاوضات أول مرة في 6 فبراير الماضي بوساطة عمانية في مسقط.