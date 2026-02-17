محافظ البحر الأحمر يستعرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخطط مواجهة العجز المائي وتعزيز المسطحات الخضراء

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً لمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، واللواء بهاء عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانيات الحالية لشركة مياه الشرب، ومصادر المياه بالمحافظة، بما في ذلك محطات الكريمات وقنا ومحطات التحلية، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي تشمل أربع محطات لتحلية المياه بمدينة رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، بهدف تعزيز الإمدادات المائية وضمان استمرارية الخدمة لجميع المواطنين.

كما عرض اللواء بهاء عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عدد الروافع وخزانات التكديس، و أطوال خطوط المياه، وعدد محطات المعالجة، والأعمال التي تمت بمحطة اليسر، بالإضافة إلى خطة الشركة الجاري تنفيذها استعداداً لموسم الصيف ورفع القدرة التشغيلية للمحطة لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وأوضح المهندس محمد نصر إمكانيات الصرف الصحي بالمحافظة من حيث محطات الرفع، و خطوط الانحدار، ومحطات المعالجة الثلاثية والثنائية في مختلف مدن المحافظة، مؤكداً على استمرار تطوير هذه المشروعات لضمان كفاءة الخدمات وتحسين الأداء.

وأكد محافظ البحر الأحمر على متابعة ملف المياه بشكل مستمر، وضخ المياه بانتظام، ومعالجة أي مشكلات قد تواجه المواطنين فوراً، مع التأكيد على مراجعة جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من مياه المعالجة في زيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة.

وشدد الدكتور البرقي على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم المواطنين بشكل فعال ومباشر.