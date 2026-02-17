الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة للسيد الرئيس بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، كما أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.د

وقد أعرب السيد الرئيس، من جانبه، عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعب المملكة العربية السعودية، وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

