نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

أحمد سعيد

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حفظه الله ورعاه» وإلى الشعب المصري، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك. 

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

وسأل مفتي الجهورية، في بيانه، المولى سبحانه أن يجعله شهر أمن وأمان وسلم وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيده على الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وأكد مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان يُعد موسمًا إيمانيًّا عظيمًا تتجدد فيه معاني التقوى وضبط النفس والإحسان، وتتعمق خلاله قيم الرحمة والتكافل بين الناس، مشددًا على ضرورة استثمار أيامه ولياليه في إصلاح القلوب وتهذيب النفوس، وتقوية روابط المحبة والوئام.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية شهر رمضان نظير عياد هلال شهر رمضان استطلاع هلال شهر رمضان

