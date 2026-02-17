تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حفظه الله ورعاه» وإلى الشعب المصري، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

وسأل مفتي الجهورية، في بيانه، المولى سبحانه أن يجعله شهر أمن وأمان وسلم وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيده على الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وأكد مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان يُعد موسمًا إيمانيًّا عظيمًا تتجدد فيه معاني التقوى وضبط النفس والإحسان، وتتعمق خلاله قيم الرحمة والتكافل بين الناس، مشددًا على ضرورة استثمار أيامه ولياليه في إصلاح القلوب وتهذيب النفوس، وتقوية روابط المحبة والوئام.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.