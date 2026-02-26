الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا

ارتفعت معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أونلاين عبر موقع بوابة المرور، حيث يمكنك أيضاً دفع مخالفات المرور أونلاين وكذلك تقديم التظلمات بشكل إليكتروني.



طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنـا

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى المنصة: انتقل إلى موقع بوابة مصر الرقمية. تسجيل الدخول: سجل الدخول باستخدام بياناتك (رقم هاتفك، اسم المستخدم وكلمة المرور، أو الرقم القومي). اختيار قسم "مركباتي": ادخل على قسم "مركباتي" من بين خدمات مصر الرقمية. اختيار الخدمة: اضغط على خدمة "الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة". تحديد بيانات السيارة: قم بإدخال رقم لوحة السيارة. عرض التفاصيل: ستظهر تفاصيل المخالفات الخاصة بالسيارة ورسومها المالية.

طريقة دفع مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي من هنا.

- الضغط على «الدفع الإلكتروني».

- الضغط على «دفع مخالفات المرور».

- إدخال رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف.

- انقر على «عرض».

- ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اختر طريقة الدفع: «الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدا في أحد مكاتب البريد أو البنوك».

التظلم على مخالفات المرور 2026

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختار أيقونة «خدمات المرور».

- اضغط على «التظلمات».

- حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

- أدخل رقم لوحة السيارة.

- أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومي ورقم الهاتف».

- اضغط على «تفاصيل المخالفات»

- اختار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

- اقرأ الشروط والأحكام واضغط على «موافق».

- أدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط «إرسال الطلب».

- يظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.