منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع

الاستعلام عن المخالفات المرورية في 2026
الاستعلام عن المخالفات المرورية في 2026
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من أصحاب السيارات، يوميًا عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في 2026 أونلاين وطرق الدفع، في ظل تعدد أنواع المخالفات المرورية وتفاوت العقوبات المقررة لها، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الرخصة أو الحبس.

استعلام مخالفات المرور 2026 لشهر يناير

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وذلك للتسهيل على قائدى المركبات بشأن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين بدلًا من الذهاب إلى مقر المرور التابعة له رخصة السائق.

خطوات دفع مخالفات المرور 2026

هناك عدة خطوات يتبعها قائد السيارة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026 الخاصة به كالتالى:

ـ يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هــنــــا).

ـ قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).

ـ قم باختيار كلمة استمرار التى توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

ـ اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.

ـ اكتب رقم السيارة فى المربع المخصص له.

ـ ثم اضغط على أيقونة إجمالى المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2026.

كيف تتظلم على مخالفات المرور برقم السيارة 2026؟

تعتبر خدمة التظلمات على مخالفات المرور إحدى الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمرور على موقعها الإلكترونى ويمكن التظلم على مخالفات المرور من خلال الخطوات التالية:

ـ افتح الموقع الرسمى للنيابة العامة من هــنـــــا.

ـ اختر كلمة التظلمات، ثم اختر نوع التظلم من مربع رخص القيادة.

ـ اكتب الرقم القومي فى المكان المخصص، واضغط على تفاصيل مخالفات المرور الخاصة بك.

ـ بعدها قم بتحديد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

ـ اقرأ الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضرورية لاستكمال التظلم والخطوات.

ـ ادخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

ـ يظهر لك إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.

ـ يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

تفاوت العقوبات الاستعلام عن المخالفات المرورية المخالفات المرورية في 2026 أصحاب السيارات سحب الرخصة

