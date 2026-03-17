شغالة معايا من 10 سنين.. ميرنا الهلباوي تتعرض للسرقة من خادمتها

أعلنت الكاتبة والبلوجر ميرنا الهلباوي عن القبض على خادمتها، لاتهامها بسرقة أموال وذهب من داخل منزلها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، والتي تعمل معها منذ 10 سنوات.

وكتبت ميرنا الهلباوي : الحمد لله على كل شيء، تعرضت للسرقة في بيتي ومن نص اليوم وأنا في أحداث ومعمعة.

وأضافت: ادعوا لي كتير إن كل حاجة تعدي على خير، كله خير من عند ربنا أكيد.

وأضافت ميرنا الهلباوي من خلال مقطع فيديو : تعرضت لسرقة ذهبي وفلوسي من داخل بيتي من خادمتي اللي شغالة معايا من 10 سنوات.

وأكملت خلال مقطع الفيديو، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة وجرى التحقيق معها .