محبس وسيارة فنطاس .. القبض على عصابة تسرق الزيت الخام من خط بترول بسيناء| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة خط زيت تابع لإحدى شركات البترول بجنوب سيناء.

تبلغ لقسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء من (مسئول"بإحدى شركات البترول" - مقيم بالقاهرة) أنه حال مروره على خط الزيت الخام التابع للشركة بدائرة القسم تبين له وجود ثقب وتركيب ماسورة لسحب الزيت الخام بالخط المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى يضم (7 أشخاص "من بينهم خفير بالشركة المشار إليها") بتركيب محبس للإستيلاء على الزيت الخام من الخط المشار إليه بإستخدام سيارة نقل "فنطاس" ونقله إلى مستودع مواد بترولية كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية (ملك أحدهم) بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليهو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





