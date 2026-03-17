مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة القرشية بالغربية

شهدت قرية القرشية بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخصين واخر أثناء استقلالهم سيارة ملاكي و انقلابها في مياه الترعة بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بالأوناش لإنتشالهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة القرشية بنطاق دائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وهما علي محمد الجبالي 45 سنة ويوسف محمد عبد الحكيم علي كساب 49 سنة من قريه ابو الجهور مركز السنطه، وجار البحث عن شخص ثالث واستمرار تواجد المسؤولين في موقع الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.