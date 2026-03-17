مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتحرش والدها بها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعت خلاله إحدى الفتيات قيام والدها بالتحرش بها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وقيامها بالتواصل مع شرطة النجدة دون جدوى بالشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لشرطة النجدة من الظاهرة بمقطع الفيديو بتعرض والدها لها وتهديدها ، ولدى وصول القوات تم التقابل مع المبلغة ووالديها ، وبسؤال والديها قررا أن كريمتهما تعانى من إضطرابات نفسية منذ حوالى عامين "وقدموا تقارير طبية تفيد ذلك" ، ونفى والدها تعديها عليها ، وبتاريخ 15/ الجارى تم إيداع الفتاة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بمستشفى للأمراض النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





