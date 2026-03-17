لو عايز تخس وتنزل السكر .. ضع هذا في طعامك اليومي

اسماء محمد

يُعدّ الفلفل الأسود أكثر من مجرد عنصر أساسي في المطبخ، فقد عُرفت فوائده العلاجية منذ قرون ولكنه يساعد في انقاص الوزن ويعزز المناعة.

فيما يلي أهم الفوائد الصحية للفلفل الأسود وفقا لما ذكره موقع visimex.

يعزز الهضم

من أبرز فوائد الفلفل الأسود المعروفة قدرته على تحفيز عملية الهضم وإذ يزيد البيبيرين من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد المعدة على هضم الطعام بكفاءة أكبر ويقلل من الانتفاخ بعد الوجبات.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

يلعب الفلفل الأسود دوراً حاسماً في التوافر الحيوي للعناصر الغذائية و يعزز البيبيرين امتصاص الفيتامينات والمعادن والمركبات العشبية، مما يسمح للجسم بالاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الأساسية التي يتم تناولها في النظام الغذائي.

دعم إدارة الوزن

بفضل تأثيره الحراري الطبيعي، يساعد الفلفل الأسود على زيادة معدل الأيض ودعم عمليات حرق الدهون، مما يجعله إضافة قيّمة لبرامج إدارة الوزن.

ينظم نسبة السكر في الدم

من أهم الفوائد الصحية للفلفل الأسود قدرته على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتشير الدراسات إلى أن مادة البيبيرين تدعم وظيفة الأنسولين الصحية، مما يساهم في تحسين التحكم في مستوى الجلوكوز.

يقوي المناعة

يحتوي الفلفل الأسود على مركبات مضادة للميكروبات والالتهابات تُعزز جهاز المناعة ويساعد تناوله بانتظام الجسم على مقاومة البكتيريا الضارة والعدوى.

الفلفل الاسود فوائد الفلفل الاسود المناعة انقاص الوزن رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

