قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر ورواندا على موعد مع قمة الكرة الطائرة الإفريقية .. تعرف على الأندية المشاركة

محمد سمير

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة في القارة السمراء إلى نسختين مرتقبتين من بطولتي إفريقيا للأندية، حيث تستضيف مصر منافسات السيدات، فيما تحتضن كيجالي عاصمة رواندا بطولة الرجال، بمشاركة نخبة من أقوى الفرق الإفريقية.

وتشهد البطولتان حضورًا مصريًا بارزًا، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة القارية، خاصة من جانب قطبي الكرة الطائرة.

صالة الأهلي تستضيف صراع السيدات

تقام بطولة إفريقيا للأندية للسيدات خلال شهر أبريل المقبل على صالة النادي الأهلي، بمشاركة ثلاثي مصري قوي يضم الأهلي، نادي الزمالك وسبورتنج، في مواجهة مجموعة كبيرة من أبرز أندية القارة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة أندية من مدارس مختلفة، أبرزها أندية الكونغو الديمقراطية (فيتا كلوب ونسور الكونغو ولالوي)، إلى جانب فرق من كينيا مثل البنك التجاري والأنابيب ومديرية التحقيقات، بالإضافة إلى فرق نيجيريا والسنغال وتونس وأوغندا وزامبيا والكاميرون.

وتعكس هذه المشاركة الواسعة قوة المنافسة المنتظرة، خاصة مع تواجد أندية صاحبة تاريخ كبير في البطولة، وهو ما يرفع من سقف التحدي أمام الفرق المصرية الساعية لحصد اللقب.

كيجالي تحتضن معركة الرجال

وفي المقابل، تستضيف كيجالي بطولة إفريقيا للأندية للرجال خلال الفترة من 20 أبريل حتى 3 مايو 2026، بمشاركة 28 فريقًا يمثلون نخبة الأندية في القارة.

ويبرز الحضور المصري من خلال مشاركة الأهلي والزمالك وبتروجت، في منافسة قوية مع أندية من كينيا وليبيا وتونس والمغرب ونيجيريا وإثيوبيا وأوغندا وزيمبابوي، إلى جانب فرق البلد المضيف رواندا.

وتضم قائمة الفرق أسماء بارزة مثل كينيا بورتس وهيئة الموانئ الكينية، وأندية ليبية قوية مثل أهلي طرابلس والسويحلي، بالإضافة إلى فرق مغربية وتونسية تسعى للمنافسة على اللقب.

وتدخل الأندية المصرية البطولتين بطموحات كبيرة، في ظل التاريخ المميز للكرة الطائرة المصرية على المستوى الإفريقي، سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

وتسعى الفرق المصرية لاستغلال عاملي الأرض والخبرة في بطولة السيدات، بينما تأمل في تقديم أداء قوي في بطولة الرجال برواندا، في ظل المنافسة الشرسة المنتظرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

