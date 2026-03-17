أسامة نبيه: مش لازم أطلع أقول للجمهور أنا فشلت.. وأنا عملت إنجازات مع منتخب الشباب

قال أسامة نبيه، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ بعد رحيله عن منتخب الشباب.

وأضاف نبيه، الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "الناس كانت عايزة تسمع منى بعد رحيلى عن منتخب الشباب أنا فاشل، وأنا طلعت قلت حصل إخفاق وعدم توفيق، اختلفوا معايا مع إن مش لازم أطلع أقول للجمهور أنا فشلت".

وتابع: "شغل المنتخبات مختلف عن شغل الأندية، تجربتى مع منتخب الشباب ليها وعليها بس محدش بيقول إن منتخب الشباب اتأهل لكأس العالم بعد 12 سنة غياب من أيام جيل ربيع ياسين".

.

وأوضح: "مش ندمان على تجربتى مع منتخب الشباب، لأن فيها إنجازات أنا تاسع مدرب قاد منتخب شباب على مدار 50 سنة، كنت محتاج فترة زمنية وتأهيل وتجهيز وخرجت من كأس العالم بسبب الكروت الصفراء".

وأكمل: "الناس خدت تصريحاتى بغرابة عشان قولت منقدرش نكسب اليابان، محدش سمع منى أنا ليه قلت كدا ، صحفى كبير طلع كتب أسامة نبيه مش عارف الفرق بين مصر واليابان فقلتله آه أنا مش عارف الفرق، لما تتوفر الظروف المهيئة لمنتخب مصر زي اليابان وقتها هعرف الفرق".