اتحاد الطائرة يدعم ملك مجدي بعد إصابتها في حادث سير

يتقدم الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي، بخالص الدعوات بالشفاء العاجل للاعبة ملك مجدي، لاعبة المنتخب القومي للشابات والفريق الأول (آنسات) بنادي وادي دجلة، وذلك إثر إصابتها البالغة نتيجة حادث سير.

وأكد الاتحاد في بيانه الرسمي دعمه الكامل للاعبة خلال هذه المرحلة الصعبة، مشددًا على توفير كل أوجه المساندة اللازمة، سواء على المستوى الطبي أو المعنوي، من أجل مساعدتها على تجاوز آثار الإصابة والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.



كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع أسرة اللاعبة، موجهًا لهم خالص الدعوات بالصبر والقوة، ومؤكدًا وقوفه بجانبهم في هذه الظروف، إلى جانب دعمه لنادي وادي دجلة، الذي يُعد أحد أبرز الأندية الداعمة للكرة الطائرة المصرية.



واختتم الاتحاد بيانه بتمنياته بالشفاء العاجل للاعبة ملك مجدي، وعودتها سريعًا إلى ممارسة نشاطها الرياضي، مؤكدًا أن أسرة الكرة الطائرة المصرية تقف صفًا واحدًا خلف لاعبتها في هذه المحنة.