نبيه يكشف: ليفربول حرم منتخب الشباب من كريم أحمد.. ولا مجاملات في اختياراتي

كشف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس غياب بعض العناصر عن منتخب الشباب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اختياراته كانت فنية بحتة دون أي مجاملات.

وأوضح نبيه أن تصريحاته الأخيرة بشأن الاحتفاظ ببعض اللاعبين تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنه اعتمد على سياسة التدوير من أجل تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

شرط ليفربول يحسم موقف كريم أحمد

وتحدث نبيه عن اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف ليفربول، مؤكدًا أن ناديه كان السبب في عدم استمراره مع المنتخب.

وقال: “اللاعب حضر تجمعًا واحدًا فقط، ثم تم استدعاؤه للسفر مع ناديه إلى تشيلي، وكنت بحاجة لرؤيته بشكل أكبر قبل الاعتماد عليه”.

وأضاف نبيه أن الجهاز الفني واجه تحديات كبيرة، بسبب رفض بعض الأندية إرسال لاعبيها للمشاركة في بطولة ودية خارج الأجندة الدولية، رغم أهميتها في إعداد المنتخب.

وشدد على أن معيار المشاركة كان واضحًا، حيث لم يعتمد على أي لاعب لا يشارك بشكل أساسي مع ناديه، مؤكدًا أن الهدف كان تحقيق أكبر استفادة فنية للفريق.

