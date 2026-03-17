بعد غياب طويل.. عمرو الجزار يقترب من الظهور مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي خالد علي ان عمرو الجزار مدافع الأهلي حصل على وعد من ييس توروب المدير الفني بالحصول على فرصة للمشاركة فى المباريات في أقرب وقت، حيث لم يسبق للاعب المشاركة فى أي مباراة رسمية مع الفريق الأحمر حتى الآن.

وكتب خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير" ييس توروب يعد عمرو الجزار بالمشاركة مع الأهلي فى مرحلة حسم الدوري.

ولم يشارك عمرو الجزار في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ الانضمام فى يناير الماضي قادماً من البنك الأهلي، حيث تعرض لإصابة أبعدته عن صفوف الفريق الأحمر قبل أن يتعافى ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.