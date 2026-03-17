أول ضحايا سيد عبد الحفيظ في الأهلي.. الإطاحة بهذا اللاعب

كشف الناقد الرياضي خالد علي، عن أول ضحايا ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وذلك عقب توليه ملف كرة القدم بالنادي بالتعاون مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي.

وكتب خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "أول القرارات تم اتخاذها هي إعادة كامويش إلى فريقه بعد نهاية الموسم الجاري بعد مستواه المتواضع".

وشهدت الفترة الأخيرة استمرار استبعاد كامويش من قائمة الأهلي في المباريات المحلية والقارية، في ظل تراجع مستواه الفني وعدم قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

أرقام كامويش مع الأهلي

ومنذ انضمام كامويش للأهلي في يناير الماضي شارك اللاعب في 6 مباريات بجميع المسابقات بواقع 184 دقيقة، لم ينجح خلال في تسجيل أو صناعة أي هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة



وخسر فريق الأهلي من الترجي التونسي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما باستاد حماد العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب السبت المقبل باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.