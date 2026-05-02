بعد شائعة وفاة فيروز.. أول رد من نقيب الموسيقيين اللبناني

رد نقيب المهن الموسيقية اللبناني فريد بوسعيد، على شائعات وفاة الفنانة فيروز، التي اجتاحت السوشيال ميديا صباح يوم الخميس 30 أبريل.

وقال فريد بوسعيد، إن شائعة وفاة فيروز، لم تكن الأولى فسبق وترددت هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن شائعات أخرى تنال من حالتها الصحية بين الحين والآخر.

وأوضح فريد بوسعيد، أن فيروز، صحتها جيدة، نافيًا ما تردد سابقًا أيضًا بأن فيروز تم نقلها للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس عقب وفاة نجلها في يناير الماضي.

عادت في الأيام الأخيرة إلى الواجهة شائعة وفاة السيدة فيروز، إحدى أبرز رموز الفن العربي، ما أثار حالة من القلق والجدل بين جمهورها ومحبيها في مختلف أنحاء العالم العربي. إلا أن مصدرًا مقرّبًا من عائلة الرحباني خرج عن صمته لوضع حدّ لهذه الأخبار المتداولة، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات إعلامية، أن ما يُشاع حول وفاة فيروز هو مجرد أخبار كاذبة تتكرر بشكل دوري منذ سنوات، دون أي أساس واقعي. وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الشائعة، إذ تظهر بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم نفيها سريعًا.

ورجّح المصدر أن يكون الهدف من ترويج هذه الأخبار المضلّلة هو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة التفاعل على المنصات الرقمية، حتى لو كان ذلك على حساب المصداقية والمهنية. واعتبر أن هذا النوع من المحتوى يندرج ضمن ظاهرة الأخبار الزائفة التي باتت منتشرة بشكل واسع في العصر الرقمي.

كما شدد على أهمية احترام خصوصية الفنانة الكبيرة، وتركها تعيش حياتها بهدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والشائعات المتكررة.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن فيروز، التي تُعدّ رمزًا من رموز الفن العربي الأصيل، تستحق التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن تداول الشائعات التي تمسّ حياتها الشخصية أو أفراد عائلتها أمر مرفوض، ويسيء إلى تاريخها الفني الكبير ومكانتها في قلوب الملايين.