منتخب تنس الطاولة البارالمبي يبدأ رحلة أوروبا بمعسكر قوي استعدادًا لبطولتي إيطاليا وإسبانيا

محمد سمير

يواصل منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي استعداداته المكثفة لخوض تحديين دوليين مهمين خلال شهر مارس الجاري، بالمشاركة في بطولتي إيطاليا وإسبانيا، ضمن خطة إعداد تستهدف رفع مستوى اللاعبين وتحسين تصنيفهم العالمي.

ويخوض المنتخب معسكرًا تدريبيًا مغلقًا حاليًا داخل المركز الأولمبي بالمعادي، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الاتحاد المصري لتنس الطاولة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل خوض المنافسات الدولية.

من جانبه، أكد عمرو فهمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب، أن اللاعبين يخوضون تدريبات يومية قوية داخل المعسكر، تشمل الجوانب البدنية والفنية والخططية، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل السفر.

وقال إن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد المنعم سكر يركز خلال هذه المرحلة على تطوير الأداء وتحسين دقة اللعب تحت الضغط، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى إيطاليا يوم 16 مارس، للمشاركة في البطولة الدولية البارالمبية التي تنطلق منافساتها يوم 17 وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين التصنيف العالمي للاعبين.

وعقب انتهاء منافسات إيطاليا، تتجه البعثة مباشرة إلى إسبانيا يوم 22 مارس، حيث يخوض المنتخب معسكرًا قصيرًا لمدة ثلاثة أيام، قبل انطلاق بطولة إسبانيا الدولية، التي تشهد مشاركة واسعة تصل إلى نحو 36 دولة من مختلف أنحاء العالم.

قائمة المنتخب وطموحات كبيرة

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي خمسة لاعبين وهم: سيد يوسف سيكا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، عبد الرحمن عبد الوهاب، فايزة محمود.

كما يشارك لاعبان آخران على نفقتهما الخاصة، وهما مدحت أبو الخير وإسلام رسلان، سعيًا لتحسين تصنيفهما الدولي واكتساب المزيد من الخبرات.

وأكد رئيس البعثة أن المشاركة في بطولتي إيطاليا وإسبانيا تمثل فرصة مهمة للاحتكاك الدولي مع مدارس مختلفة في اللعبة، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين ورفع كفاءتهم الفنية.

كما أشاد بالدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة المصرية، والذي يلعب دورًا مهمًا في توفير أفضل سبل الإعداد لمنتخبات مصر البارالمبية، في إطار خطة شاملة لتحقيق نتائج مميزة على الساحة الدولية.

