عمر مرموش على أعتاب إنجاز تاريخي في ظهوره العاشر بدوري الأبطال

يستعد عمر مرموش، نجم منتخب مصر، لخوض مواجهة قوية أمام ريال مدريد، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره الإسباني مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دوري أبطال أوw روبا، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا للفريق الإنجليزي.

سجل سلبي لمرموش أمام ريال مدريد

يدخل مرموش المباراة وهو يسعى لتحسين أرقامه أمام ريال مدريد، حيث سبق له مواجهته في 4 مباريات سابقة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل ثلاث هزائم، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف أمام الفريق الملكي.

كما يطمح الجناح المصري، المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، إلى تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في 9 مباريات بالبطولة دون أن يهز الشباك.

مهمة صعبة لمانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد خسارته مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ما يفرض عليه تحقيق فوز كبير بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على أسلوب هجومي منذ البداية، في محاولة لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية، مستفيدًا من القوة الهجومية للفريق.

دور منتظر لمرموش وهالاند

قد يحصل مرموش على فرصة المشاركة بشكل أساسي في اللقاء، بعد ظهوره كبديل في مباراة الذهاب، حيث يُنتظر أن يشكل إضافة هجومية بجوار النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يعاني مؤخرًا من تراجع في معدله التهديفي.

كما يتوقع أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر الشابة، من أجل دعم النزعة الهجومية للفريق، في ظل الحاجة لتسجيل عدد كبير من الأهداف خلال المباراة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي ريال مدريد للحفاظ على تفوقه، مقابل طموح مانشستر سيتي في قلب الطاولة وتحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره.