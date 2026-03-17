أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
الإشراف العام
عمر مرموش على أعتاب إنجاز تاريخي في ظهوره العاشر بدوري الأبطال

حمزة شعيب

يستعد عمر مرموش، نجم منتخب مصر، لخوض مواجهة قوية أمام ريال مدريد، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره الإسباني مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دوري أبطال أوw روبا، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا للفريق الإنجليزي.

 

سجل سلبي لمرموش أمام ريال مدريد

يدخل مرموش المباراة وهو يسعى لتحسين أرقامه أمام ريال مدريد، حيث سبق له مواجهته في 4 مباريات سابقة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل ثلاث هزائم، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف أمام الفريق الملكي.

كما يطمح الجناح المصري، المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، إلى تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في 9 مباريات بالبطولة دون أن يهز الشباك.

مهمة صعبة لمانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد خسارته مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ما يفرض عليه تحقيق فوز كبير بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على أسلوب هجومي منذ البداية، في محاولة لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية، مستفيدًا من القوة الهجومية للفريق.

دور منتظر لمرموش وهالاند

قد يحصل مرموش على فرصة المشاركة بشكل أساسي في اللقاء، بعد ظهوره كبديل في مباراة الذهاب، حيث يُنتظر أن يشكل إضافة هجومية بجوار النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يعاني مؤخرًا من تراجع في معدله التهديفي.

كما يتوقع أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر الشابة، من أجل دعم النزعة الهجومية للفريق، في ظل الحاجة لتسجيل عدد كبير من الأهداف خلال المباراة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي ريال مدريد للحفاظ على تفوقه، مقابل طموح مانشستر سيتي في قلب الطاولة وتحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

التخطيط: مصر تستعد لعام مائي جديد.. وخطط استثمارية طموحة لتعزيز البنية التحتية

الإسكان والأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والمرافق

محمد زلط: 40% إنجازًا في تطوير طرق مدينة الجلود.. وتسهيلات التراخيص تجذب المستثمرين

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

