3 عدائين يمثلون مصر في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2026

بسنت حميدة
محمد سمير

تستعد مصر للمشاركة في بطولة بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2026، التي تستضيفها مدينة تورون في بولندا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وسط مشاركة نخبة من أبرز نجوم ألعاب القوى على مستوى العالم.

وتأتي المشاركة المصرية بثلاثة عدائين في مسابقات مختلفة، في إطار خطة الاتحاد المصري لألعاب القوى لتجهيز اللاعبين ومنحهم فرصة الاحتكاك الدولي، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

ثلاثي يمثل طموحات مصر

ويضم قوام المنتخب المصري في البطولة كل من:
بسنت حميدة التي تشارك في سباق 400 متر عدو،
و**يوسف بدوي** في سباق 60 متر حواجز،
و**حازم معوض** في سباق 800 متر عدو.

وتعول البعثة المصرية على هذا الثلاثي لتقديم مستويات قوية، خاصة في ظل امتلاكهم خبرات سابقة في المنافسات القارية والدولية، وهو ما يمنحهم فرصة الظهور بشكل مميز أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.

وتندرج المشاركة في بطولة العالم ضمن برنامج إعداد طويل الأمد يهدف إلى رفع كفاءة العدائين المصريين، من خلال التواجد في بطولات عالمية كبرى تمنحهم خبرات احتكاك حقيقية مع مدارس مختلفة في ألعاب القوى.

ويسعى الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة حاتم فودة إلى توفير أفضل سبل الإعداد والدعم للاعبين، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشاركات الدولية.

وتعد بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات واحدة من أبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث تقام كل عامين وتجمع أفضل الرياضيين في العالم داخل الصالات المغطاة.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة 2026 منافسات قوية في مختلف السباقات، سواء في السرعة أو المسافات المتوسطة، إلى جانب مسابقات القفز والرمي، في ظل مشاركة عدد كبير من الدول والنجوم العالميين.
 

