قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدام ناري أمام ريال مدريد .. السيتي يتمسك بحلم الريمونتادا ومرموش على موعد مع المجد

عمر مرموش
منتصر الرفاعي
منتصر الرفاعي

يترقب عمر مرموش نجم منتخب مصر مواجهة قوية جديدة أمام ريال مدريد عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

مرموش في اختبار جديد أمام ريال مدريد

يخوض عمر مرموش المباراة الخامسة في مسيرته أمام الفريق الملكي، بعدما سبق له مواجهته في 4 مناسبات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل 3 هزائم دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

 ويأمل الجناح المصري المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في كسر هذا الصيام التهديفي، خاصة مع سعيه لتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية.

ورغم مشاركته في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا بقميص السيتي لم يتمكن مرموش من هز الشباك حتى الآن ما يجعله أمام فرصة ذهبية لفك عقدته التهديفية خلال المواجهة المرتقبة.

مهمة صعبة للسيتي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بقيادة مدربه بيب جوارديولا تحت ضغط كبير بعدما تلقى خسارة قاسية بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب ليصبح مطالبًا بتحقيق “ريمونتادا” تاريخية بالفوز بأربعة أهداف دون رد من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد جوارديولا على أسلوب هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، مستندًا إلى القوة الهجومية للفريق والتي يقودها الثنائي مرموش والنرويجي إيرلينج هالاند، رغم تراجع معدلاته التهديفية مؤخرًا.

تغييرات منتظرة في التشكيل

تشير التوقعات إلى إمكانية الدفع بعمرمرموش أساسيًا بعد مشاركته كبديل في لقاء الذهاب، إلى جانب منح فرصة أكبر للثنائي ريان آيت نوري وريان شرقي، لتعزيز النزعة الهجومية على الأطراف وصناعة الفارق أمام دفاعات ريال مدريد.

ويأمل السيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة، والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب الأوروبي.

عمر مرموش ريال مدريد مانشستر سيتي ملعب الاتحاد بيب جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

حدث في ليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد