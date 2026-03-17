صدام ناري أمام ريال مدريد .. السيتي يتمسك بحلم الريمونتادا ومرموش على موعد مع المجد

يترقب عمر مرموش نجم منتخب مصر مواجهة قوية جديدة أمام ريال مدريد عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

مرموش في اختبار جديد أمام ريال مدريد

يخوض عمر مرموش المباراة الخامسة في مسيرته أمام الفريق الملكي، بعدما سبق له مواجهته في 4 مناسبات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل 3 هزائم دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

ويأمل الجناح المصري المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في كسر هذا الصيام التهديفي، خاصة مع سعيه لتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية.

ورغم مشاركته في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا بقميص السيتي لم يتمكن مرموش من هز الشباك حتى الآن ما يجعله أمام فرصة ذهبية لفك عقدته التهديفية خلال المواجهة المرتقبة.

مهمة صعبة للسيتي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بقيادة مدربه بيب جوارديولا تحت ضغط كبير بعدما تلقى خسارة قاسية بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب ليصبح مطالبًا بتحقيق “ريمونتادا” تاريخية بالفوز بأربعة أهداف دون رد من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد جوارديولا على أسلوب هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، مستندًا إلى القوة الهجومية للفريق والتي يقودها الثنائي مرموش والنرويجي إيرلينج هالاند، رغم تراجع معدلاته التهديفية مؤخرًا.

تغييرات منتظرة في التشكيل

تشير التوقعات إلى إمكانية الدفع بعمرمرموش أساسيًا بعد مشاركته كبديل في لقاء الذهاب، إلى جانب منح فرصة أكبر للثنائي ريان آيت نوري وريان شرقي، لتعزيز النزعة الهجومية على الأطراف وصناعة الفارق أمام دفاعات ريال مدريد.

ويأمل السيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة، والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب الأوروبي.