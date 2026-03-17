أحمد فتحي يؤدي مناسك العمرة رفقة عائلته

شارك أحمد فتحي، المدير الفني لفريق إنبي جمهوره صورا أثناء أداء مناسك العمرة.

وظهر أحمد فتحي رفقة زوجته وعائلته من داخل الحرم المكي، ما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

يذكر أن أحمد فتحي المدير الفني لفريق إنبي، علق على فوز فريقه على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح فتحي أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن كلا الفريقين دخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن لاعبي إنبي قدموا أداءً جيدًا طوال مجريات المباراة، رغم عدم التوفيق في استغلال بعض الفرص أمام المرمى.

وأشار فتحي إلى أن تصريحات أيمن الشريعي رئيس النادي قبل اللقاء كان لها تأثير إيجابي على اللاعبين، حيث حرص على الاجتماع بالفريق قبل المباراة بيوم لتحفيزهم ورفع معنوياتهم.

وأكد أن الإدارة تحدثت مع اللاعبين عن المكافآت من أجل تشجيعهم، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب، خاصة أن الفوز على الزمالك منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.