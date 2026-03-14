عامر العمايرة تعليقا على واقعة أحمد فتوح: الصيام بين العبد وربه

قام أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالمضمضة بالماء خلال مباراة الفريق أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، جاء تصرف فتوح بسبب شدة الحرارة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

أحمد فتوح

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك “موضوع الصيام ده بين العبد وربه بلاش ندخل العبادات فى الكرة ومين مؤمن ومين لا ربك اللى بيحاسب مش أنت”.

وتعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.