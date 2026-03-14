أحمد دويدار يدافع عن أحمد فتوح بعد واقعة مباراة الزمالك وأوتوهو

قام أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالمضمضة بالماء خلال مباراة الفريق أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، جاء تصرف فتوح بسبب شدة الحرارة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

لاعب الزمالك

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "هوه أنتم سبتوا مين صائم ومين فاطر ونسيتوا إن الزمالك لعب يوم الأربعاء بالليل وبيلعب النهاردة السبت في أفريقيا ده بقي يرضي ربنا.

وأضاف" شكرا للجهاز الفني واللاعبين الرجالة اللي لحد الان عاملين موسم استثنائي من وجهة نظري هنشوف الفاطرين هيعملوا ايه في ماتش الترجي خليك فاكر انت هتلاعب الترجي التونسي وانت فاطر يا عم شجع واحترم منتج بلدك احنا في الاخر مصريين"

وتعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.