تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه أمام إيفرتون، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.
وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إبريتشي إيزي.
الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، نوني مادويكي.
ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف (مع مباراة مؤجلة له).