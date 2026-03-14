أرسنال يستضيف إيفرتون لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي والضغط على السيتي

يستضيف أرسنال نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة تصدر جدول الترتيب والاقتراب خطوة جديدة من اللقب.

يدخل أرسنال المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، بعدما حقق 19 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، مسجلًا 62 هدفًا واستقبل 28، ليؤكد حضوره القوي هذا الموسم في سباق المنافسة على البطولة.

ويأمل فريق المدرب ميكيل أرتيتا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في القمة وتزيد الضغط على مانشستر سيتي، الذي يطارده في سباق الصدارة.

ويخوض أرسنال اللقاء بعد تعادل صعب خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت مجهودًا بدنيًا كبيرًا من لاعبي الفريق.

وعلى الصعيد المحلي، حقق أرسنال ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، إلا أن المباريات الأخيرة كشفت حجم الضغوط التي يواجهها الفريق مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 15 هزيمة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر.

ورغم صعوبة المواجهة، يأمل إيفرتون في تحقيق مفاجأة على ملعب الإمارات، خاصة أنه حقق فوزًا وحيدًا هناك في السنوات الأخيرة، وكان ذلك خلال عام 2021.