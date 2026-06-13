الجيش الباكستاني: مقتل 21 مسلحا في عمليات أمنية بشمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 21 مسلحا خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الباكستانية على مدار الـ 72 ساعة الماضية في مقاطعة "وزيرستان الشمالية" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وذكر الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم "السبت"، أن القوات نفذت سلسلة من العمليات التي جاءت استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "ميران شاه" وعدد من المواقع المحيطة بها الواقعة في مقاطعة "وزيرستان الشمالية"، ولقي 21 مسلحا مصرعهم بعد تبادل مكثف لإطلاق النار مع قوات الأمن، من بينهم 4 زعماء لعصابات مسلحة كانوا مطلوبين لدى السلطات الأمنية لتورطهم في ارتكاب عدة أنشطة إرهابية من بينها قتل عناصر من قوات الأمن ومدنيين أبرياء.

ولفت البيان إلى أن عملية أمنية مشابهة نفذتها قوات الأمن الباكستانية الأسبوع الماضي في المنطقة ذاتها كانت قد أسفرت أيضا عن مقتل 27 مسلحا؛ ليرتفع بذلك عدد المسلحين الذين لقوا حتفهم خلال هذه العمليات الاحترافية والدقيقة إلى 48 مسلحا حتى الآن.

وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين، وتواصل عمليات التطهير في المنطقة في إطار حملة مكافحة الإرهاب التي تشنها وكالات إنفاذ القانون وقوات الأمن الباكستانية.

وذكرت قناة (جيونيوز) أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".