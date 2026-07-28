وزير الصناعة: طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد بطاقة 2.8 مليون طن قريبا

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لطرح رخص جديدة لإنتاج الحديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن، في إطار خطة الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء ، إن إجراءات طرح الرخص الجديدة وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بزيادة إنتاج البيليت محليًا، بما يدعم تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح خالد هاشم أن التوسع في إنتاج البيليت يأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن الرسوم المؤقتة على واردات الحديد، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويدعم الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف تطوير سلاسل القيمة في صناعة الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج المحلي من الخامات والمنتجات الوسيطة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي ودعم الصناعات المرتبطة.