أحمد الحجار ونوران أبو طالب فى سهرة غنائية بمهرجان الأوبرا الصيفى 2026

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو واغسطس ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث يقدم المطربان أحمد الحجار ونوران أبو طالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الأحد 2 أغسطس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول يضم عدد من أعمال أحمد الحجار الخاصة منها ليالى الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقاً، الحب هو الحب، يا لدانة، سيدى، إلى جانب مختارات من الغنائيات الشهيرة، أما الثانى تقدم خلاله نوران أبو طالب مزيج من أعمالها الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية منها بتشوف علامات، إعجاز، فى الليل، آه يا لالالى، أهو ده اللى صار، فوازير، فى ظروف تانية، التوبة وغيرها .

يأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل تقديم برنامج فنى متنوع يحتفى بمختلف ألوان الموسيقى والغناء فى إطار رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نشر الفنون الجادة.

l